WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Niederle
Meganet
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Folha Popular
Império
Unimed
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Senado Federal

Avança projeto que endurece pena para roubo com faca ou arma de brinquedo

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) um projeto de lei que endurece a punição em crime de tráfico de drogas cometid...

21/10/2025 15h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública nesta terça e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública nesta terça e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (21) um projeto de lei que endurece a punição em crime de tráfico de drogas cometido com arma branca, de fogo ou de brinquedo. O texto agora vai à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O substitutivo (texto alternativo) do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) ao PL 522/2025 prevê que o uso de armas brancas — como facas —, de armas de brinquedo ou de “qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva” aumenta as penas nos seguintes casos:

  • em crime de drogas: aumento entre um sexto e dois terços. Trata-se do tratamento que a Justiça dá atualmente ao uso de arma de fogo;
  • em roubo: aumento em dois terços;
  • em extorsão: aumento de um terço à metade. O crime ocorre quando alguém usa violência ou ameaças para obrigar a vítima a fazer algo.

Para o senador Fabiano Contarato (PT-ES), o efeito que uma réplica de arma produz na vítima pode ser o mesmo de uma verdadeira. Por isso, a pena deve ser a maior, defendeu.

— Hoje nós temos réplicas de armas de brinquedo idênticas, até no peso, a uma arma real. Se você perguntar para a vítima se ela tinha capacidade de entender que aquela era um brinquedo [ela vai responder que] não. Isso me inquietava desde quando eu era delegado.

A reunião foi presidida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O PL 522/2025 é analisado em conjunto com o PL 49/2025 , do senador Magno Malta (PL-ES).

Arma de fogo

De acordo com o substitutivo, se um traficante utilizar arma de fogo nos crimes previstos na Lei de Drogas , será punido:

  • pelo crime de drogas, com pena aumentada pelo uso de arma de fogo;
  • e pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, se for o caso.

Mecias afirmou que seu texto busca alterar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o juiz não pode punir pelo porte de arma e dar aumento de pena ao mesmo tempo.

— Tratar tudo isso como um só crime, com base em conexões circunstanciais, favorece a impunidade e encoraja o uso sistemático da força e do medo por parte de organizações criminosas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Omar Aziz relatou o projeto - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Criação de cargos para o STF segue para sanção
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
O senador Flávio Arns leu o relatório do senador Astronauta Marcos Pontes - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
APPATA
Sala
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Sala
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Fitness
Seco
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 33 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 33 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 33 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 33 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 33 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Império
Tarzan
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Seco
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Império
Sala
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados