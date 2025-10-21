Com recursos do Estado, Santa Casa de Porto Alegre irá adquirir nova ressonância magnética

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e a Santa Casa de Porto Alegre assinaram, nesta terça-feira (21/10), um convênio para a aquisição de um novo aparelho de ressonância magnética. O Governo do Rio Grande do Sul destinará, a partir do programa Avançar Mais na Saúde, R$ 5,4 milhões. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, participaram do ato de assinatura.

“A Santa Casa faz, produz e demonstra excelência para a sociedade gaúcha. É por isso que – por mérito e por critérios técnicos - teve um incremento de mais de 4.000% nos incentivos hospitalares do Estado, a partir do programa Assistir”, destacou Arita. Ela lembrou ainda que o governo estadual tem investido na qualificação da rede hospitalar e que esse é o sexto aparelho de ressonância magnética que será adquirido com recursos do Avançar.

O valor destinado será utilizado para a compra de um aparelho de 1,5 Tesla, que permite maior resolução de imagem, menor tempo de exame e maior confiabilidade nos laudos médicos, sendo eficaz para diagnosticar a maioria das condições abdominais, torácicas, pélvicas e do sistema musculoesquelético.

“Esse investimento é fruto de decisões importantes e da coragem do governo do Estado para reorganizar o sistema de financiamento hospitalar do SUS no Rio Grande do Sul, por meio de programas como o Avançar e o Assistir. A Santa Casa de Porto Alegre reconhece e é parceira na ampliação dos serviços disponíveis para a população do Rio Grande do Sul”, afirmou o diretor-geral da instituição, Júlio de Matos.

Ampliação do atendimento e redução do tempo de espera

Como o novo equipamento, a Santa Casa estima ampliar a oferta em até 600 exames por mês, reduzindo o tempo de espera e contribuindo para o diagnóstico precoce de doenças e início oportuno de tratamento, especialmente em casos de pacientes com doenças neurológicas e que necessitem de cirurgia. “Nos últimos anos, são quase R$ 60 milhões em investimentos do Estado aqui na Santa Casa”, frisou Artur Lemos.

Atualmente, são realizados mensalmente cerca de 3,2 mil exames de ressonância magnética na instituição, volume que demonstra a alta demanda por esse tipo de exame nos âmbitos cirúrgico e clínico.

Santa Casa de Porto Alegre

A Santa Casa de Porto Alegre é um dos maiores e mais modernos complexos hospitalares do país, formado por nove hospitais destinados à prestação de serviços assistenciais, sendo referência no atendimento médico-hospitalar.

A instituição disponibiliza consultas ambulatoriais eletivas, serviços de urgência e emergência, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, procedimentos cirúrgicos e obstétricos, além de internações hospitalares, clínicas e cirúrgicas. Ela é a única instituição hospitalar do país que realiza todos os tipos de transplante de órgãos.