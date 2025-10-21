WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Folha Popular
Lazzaretti
Sala
Unimed
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Cultura

Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa

O governo do Estado anunciou, na segunda-feira (20/10), a realização de obras para a restauração do Palacete Santo Meneghetti, conhecido como Palac...

21/10/2025 17h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Secretário Loureiro (C) realizou anúncio diante de autoridades -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Secretário Loureiro (C) realizou anúncio diante de autoridades -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

O governo do Estado anunciou, na segunda-feira (20/10), a realização de obras para a restauração do Palacete Santo Meneghetti, conhecido como Palacinho. A novidade foi apresentada pelo secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, em evento que contou com a presença de autoridades e a participação de jovens instrumentistas que estudam no local. As obras terão início em 12 de novembro e receberão investimento de R$ 1.448.824,60. O prazo estimado para conclusão é de cinco meses.

Atual sede da Escola de Música da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), o prédio localizado na Avenida Cristóvão Colombo, 300, no bairro Floresta, é uma das edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), em Porto Alegre.

As intervenções incluem substituição de pisos e forros deteriorados, tratamento e imunização de madeiramentos, revisão da laje, substituição da impermeabilização por manta asfáltica, aplicação de isolamento térmico em poliestireno expandido e assentamento de novo piso em basalto.

Também estão previstas recuperação dos guarda-corpos, reinstalação de forros de gesso e execução de acabamentos e pinturas finais, assegurando a preservação arquitetônica, estrutural e histórica do imóvel. Serão realizadas, ainda, restauração do terraço e manutenção no sistema de coleta pluvial, a qual apresenta problemas crônicos, com infiltrações que atingem elementos construtivos da edificação.

Anúncio com arte musical

A divulgação sobre o investimento ocorreu sob atmosfera festiva, com apresentações musicais de integrantes da Escola de Música. No saguão do prédio, os convidados prestigiaram peças executadas por um grupo de metais, os coros jovem e infantojuvenil e um trio de cordas.

Jovens músicos em apresentação na solenidade -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac
Jovens músicos em apresentação na solenidade -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

Para o secretário da Cultura, trata-se de um investimento significativo. “Nós sabemos que os recursos nunca são fáceis. São sempre muito limitados. Quero registrar aqui a colaboração dos demais órgãos do governo. Imediatamente, nós recebemos o apoio das secretarias da Fazenda e do Planejamento, Governança e Gestão, conseguindo, então, a liberação da verba”, apontou Loureiro.

O presidente da Fospa, Gilberto Schwartsmann, destacou o permanente apoio da Secretaria da Cultura no enfrentamento aos desafios da instituição que preside. O diretor da Escola de Música, Rodrigo da Rocha, ressaltou que a preservação da sede é essencial para o trabalho de formação dos talentos locais.

Sobre o Palacinho

O palacete leva o nome do seu primeiro proprietário, pois construção teria sido encomendada ao engenheiro italiano Armando Boni pelo comerciante Santo Meneghetti, em 1926. A partir de 1954, o edifício passou a integrar o patrimônio estadual, servindo para diferentes propósitos ao longo dos anos, como sede do Departamento de Serviços Públicos, do Conselho de Cultura, da Secretaria de Planejamento, e também funcionou como gabinete do vice-governador do Estado, entre outros.

Palacinho está localizado na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Palacinho está localizado na Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

Localizado na Avenida Cristóvão Colombo, à esquina com a Rua Santo Antônio, o prédio possui dois pavimentos, subsolo e terraço. Segundo o Iphae, a construção apresenta características basicamente neoclássicas e elementos mistos, que lhe conferem aparência eclética. Rica em ornamentos, frisos, vitrais e pinturas, a edificação teve seu valor arquitetônico e relevância cultural reconhecidos com o tombamento, em 1995.

Em 2017, o Palacinho foi cedido para uso da Escola de Música da Ospa. O local recebe alunos diariamente, de segundas a sextas-feiras, para aulas regulares de música, ensaios e apresentações musicais.

Sobre a Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a instituição denominada Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no Rio Grande do Sul. Promove formação musical gratuita, voltada para músicos de orquestra, oferecendo oportunidade de profissionalização na área. Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudaram na instituição, bem como muitos músicos que atuam em outras orquestras ou nas mais diferentes áreas da música, no Brasil e no Exterior.

Atualmente, a escola atende em torno de 290 alunos. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. Além disso, a instituição conta com uma orquestra de alunos avançados: a Ospa Jovem, regida por Arthur Barbosa, a Orquestra de Sopros, regida por Wilthon Matos, e um coro regido por Cosmas Grieneisen.


Texto: Ascom Ospa
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Para o secretário da Cultura, o lançamento é resultado de um trabalho integrado entre Sedac, MinC, municípios e sociedade civil -Foto: Pedro Neves/Ascom Sedac Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a lançar editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena, em Porto Alegre
Ato simbólico marcou início das obras no local, considerado um dos palcos mais importantes das artes cênicas gaúchas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Governo inicia obras de modernização do Teatro de Arena
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
23°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
23°

Sensação

2.66 km/h

Vento

50%

Umidade

Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí inicia terraplanagem para asfaltamento de duas ruas
Tenente Portela - RS
Inscrições abertas para o Torneio Municipal de Canastra e Bolãozinho Feminino
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Tarzan
Seco
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 34 minutos Governo Eduardo Leite anuncia reforma no Palacinho, sede da Escola de Música da Ospa
Há 34 minutos Criação de cargos para o STF segue para sanção
Há 34 minutos Governo enviará dois projetos de lei alternativos à MP do IOF
Há 34 minutos Izalci defende devolução de recussos desviados ao INSS
Há 35 minutos CE aprova festival em Manacapuru (AM) como manifestação da cultura nacional
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Seco
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
3
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Unimed Noroeste/RS conquista, pela décima vez consecutiva, prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS
Ipiranga
Ipiranga
Fitness
APPATA
Seco
Sicredi
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados