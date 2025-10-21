Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã

A Secretaria Municipal de Saúde de Derrubadas terá atuação destacada durante a 3ª Rústica Salto do Yucumã, que será realizada no dia 8 de novembro de 2025, com largada às 16h, em frente à Prefeitura Municipal.

Durante o evento, equipes da Saúde estarão desenvolvendo ações de orientação e prevenção ao câncer de mama e de próstata, em alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

Os Agentes Comunitários de Saúde, em parceria com a Emater, também farão a distribuição de mudas de chás, temperos e sal temperado artesanal, incentivando hábitos alimentares saudáveis e o consumo de produtos naturais.

A Rústica é uma realização conjunta das Secretarias de Educação, Cultura e Desporto e Saúde, com apoio da Secretaria de Habitação e Assistência Social, reunindo esporte, bem-estar e conscientização em um mesmo evento.

As provas terão percursos de 400 m, 800 m, 1.500 m e 8.600 m, contemplando desde o público infantil até adultos. Haverá troféus do 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino, premiação por categoria e medalhas para todos os participantes.

Os 150 primeiros inscritos receberão a camiseta oficial do evento.

As inscrições seguem abertas até 4 de novembro, e o regulamento pode ser acessado pelos sites:

derrubadas-rs.com.br

qrcodefacil.com/QS0rPEu1

ucrsm.com.br