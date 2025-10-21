WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Folha Popular
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Meganet
F&J Santos
Saúde

Senado aprova isenção de tributos para doação de medicamentos

Texto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados

21/10/2025 20h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (21) o Projeto de Lei (PL) 4719/2020 que isenta do pagamento de diversos tributos as doações de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às santas casas de misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes da assistência social. O texto segue para a Câmara dos Deputados.

Uma emenda aprovada pelos senadores ampliou o rol de organizações que também poderão se beneficiar da medida. Agora, as Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público poderão receber as medicações.

Pela proposta, a doação de medicamentos fica isenta dos pagamentos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Além disso, os medicamentos doados devem ter, no mínimo, seis meses de validade. Os remédios doados não poderão ter finalidade lucrativa e deverão ser usado em atividades assistenciais.

As doações não poderão ser realizadas para pessoas físicas , e o controle e a fiscalização das doações de medicamentos beneficiadas com a isenção do projeto ocorrerão segundo regulamento a ser editado pela Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Fazenda.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Benefício ambiental e social

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, aproximadamente 14 mil toneladas de medicamentos deixam de ser utilizadas anualmente no Brasil, sendo descartadas, em grande parte, de forma inadequada.

O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Fernando Farias (MDB-AL), disse que, além de esse descarte representar um passivo ambiental, com risco de contaminação de solos, rios e lençóis freáticos, o projeto vai beneficiar as populações vulneráveis com segurança.

"O projeto atua exatamente nesse ponto, ao prever que os medicamentos só poderão ser doados quando houver prazo remanescente de validade”, pontuou.

Farias lembrou ainda que assistência farmacêutica é componente essencial da atenção integral à saúde.

“Os medicamentos cumprem papel central na recuperação dos pacientes, mas apresentam riscos quando utilizados de forma incorreta ou quando sua qualidade está comprometida. Nesse sentido, a correta gestão de estoques e a destinação social dos excedentes se tornam instrumentos de política pública fundamentais para reduzir desperdícios e ampliar o acesso”, concluiu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, participaram do ato de assinatura -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Com recursos do Estado, Santa Casa de Porto Alegre irá adquirir nova ressonância magnética
© Governo de SP Estado do Rio descarta presença de metanol em mais quatro pacientes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.32 km/h

Vento

73%

Umidade

Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Meganet
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Império
Seco
APPATA
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Império
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Unimed
Sicredi
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 17 minutos Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Há 56 minutos STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
Há 56 minutos Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
Há 56 minutos Votação de hoje mostra compromisso da Câmara em avançar na pauta da segurança pública, diz Motta
Há 56 minutos STF define pena dos condenados do núcleo de desinformação do golpe
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Império
Fitness
Sala
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 4 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 4 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 2 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 2 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Sala
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados