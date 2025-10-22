WhatsApp

Geral

Elite da Guarda Municipal que atuará armada no Rio recebe treinamento

Curso será concluído na primeira semana de novembro

22/10/2025 09h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio, que farão a segurança armada nas ruas, estão recebendo treinamento prático e teórico da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou nessa terça-feira (21) a Academia de Formação em Irajá, na zona norte da cidade.

"Queremos uma Força que tenha a capacidade de combater a criminalidade, que respeite o cidadão, que faça a abordagem adequada, mas que aja com muita firmeza e preparo. A parceria com a PRF dá à Força Municipal o treinamento com mais qualidade. Não será responsabilidade da Força Municipal o combate ao crime organizado e o enfrentamento em áreas dominadas pelo tráfico ou milícia. Ela terá um papel de combate aos roubos e furtos nos bairros, auxiliando o trabalho das polícias Civil e Militar”, afirmou o prefeito.

Os alunos da primeira turma da Divisão de Elite estão em treinamento em um curso de 440 horas, com disciplinas que vão desde armamento, tiro e técnicas de abordagem até gestão de crises, direitos humanos e treinamento com câmeras corporais, além de oficinas de vivência policial e simulações que reproduzem situações reais das atividades nas ruas.

O curso é preparatório e eliminatório, e a primeira turma tem previsão de conclusão na primeira semana de novembro. Somente após a aprovação em todas as etapas, os alunos serão oficialmente incorporados à Força Municipal. Logo em seguida, a segunda turma de aprovados no processo seletivo ingressará no curso, também em novembro.

“Este momento do treinamento é muito importante. São agentes que já compõem a Guarda Municipal e isso proporciona uma experiência de cidade, de trabalho preventivo. Com o incremento na função, com o policiamento ostensivo e preventivo e uso de arma de fogo, há a necessidade de um treinamento adicional, com técnicas de abordagem com arma de fogo, de disparo de arma de fogo, técnicas de defesa policial. Estou muito satisfeito com o treinamento, temos acompanhado uma evolução significativa no desempenho dos agentes”, disse o diretor-geral da Força Municipal, Brenno Carnevale.

Seguro de vida

A prefeitura do Rio já publicou no Diário Oficial a autorização de abertura de licitação para a prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo para até 2.100 agentes ativos da Força Municipal.

“Esse agente que vai para as ruas, como acontece com o policial civil e militar, combater o crime, que passa a andar armado e enfrentar situações difíceis numa cidade com as características do Rio, tem de estar protegido pelo Estado. Tem que ter um bom salário, bom equipamento e também esses confortos. Um seguro de vida. Esse é um serviço que demanda risco de vida permanente”, disse Eduardo Paes.

Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Últimas notícias
Há 14 segundos Outubro será mês de conscientização da Síndrome de Rett, aprova CAS
Há 16 segundos Cai de 51% para 37% uso de internet nas escolas por adolescentes
Há 17 segundos Vai ao Plenário garantia de fisioterapia após cirurgia de retirada da mama
Há 20 segundos Projeto cria sistema para marcação das consultas de retorno no SUS
Há 23 segundos Flávio Arns defende suspensão de decreto do governo sobre educação de PcDs
