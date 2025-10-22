WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Folha Popular
APPATA
Unimed
Senado Federal

Carlos Viana destaca prisões e bloqueio de bens a partir do trabalho da CPMI do INSS

Em pronunciamento em Plenário na terça-feira (21), o senador Carlos Viana (Podemos–MG) fez um balanço dos trabalhos da CPMI do INSS, que investiga ...

22/10/2025 11h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
- Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

Em pronunciamento em Plenário na terça-feira (21), o senador Carlos Viana (Podemos–MG) fez um balanço dos trabalhos da CPMI do INSS, que investiga os descontos ilegais dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas. Presidente da comissão parlamentar mista de inquérito, Carlos Viana afirmou os trabalhos já resultaram em prisões e bloqueio de bens de responsáveis pelo desvio de cerca de R$ 6,3 bilhões de mais de 4 milhões de pessoas. Ele criticou decisões judiciais que limitaram convocações da CPMI — criada após a operação Sem Desconto, da Policia Federal e da Controladoria Geral da União — e afirmou que o caso revelou relações de proteção entre políticos, advogados e autoridades, dificultando o combate às fraudes.

Apenas depois dessa CPMI, pela primeira vez, a Polícia Federal prendeu envolvidos. A Justiça já bloqueou R$ 2,8 bilhões em bens e começamos a arrancar a máscara de uma organização criminosa que perpassou governos, corrompeu servidores públicos e envergonha a história dos brasileiros. Antes do nosso trabalho, ninguém tinha sido preso; nenhum patrimônio, bloqueado. A CPMI deu luz, deu transparência e, por isso, hoje temos duas pessoas na cadeia, os principais cérebros de toda essa organização, que só estão atrás das grades porque este Parlamento deu voz à verdade — afirmou.

Os desvios no INSS, destacou, afetaram pessoas em situação vulnerável, incluindo idosos e viúvas.

— Não blindaremos ninguém. Vamos até o fim para dar uma resposta, e colocar os responsáveis na cadeia, e mostrar ao Brasil que a Justiça existe, que existe um Parlamento preocupado em trabalhar, em ser honesto com a população, em resgatar a confiança das pessoas no voto ao nosso trabalho — declarou Carlos Viana, para quem o governo federal e o INSS não tomaram medidas eficazes para impedir os desvios, mesmo tendo alertados.

O senador detalhou que os recursos desviados foram usados na compra de carros de luxo, jatinhos, mansões e joias. Entre as entidades investigadas estão organizações como a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer), o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que teriam obtido valores elevados sem autorização de seus associados. Ele também citou fraudes envolvendo cadastros de aposentados falecidos e golpes aplicados por telemarketing e áudios falsos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta foi aprovada na CAE com apoio do relator, Fernando Farias, e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
A senadora Damares Alves recomendou a aprovação do projeto com alterações - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Fabiano Contarato apresentou voto favorável ao PL 5.329/2023, que segue à sanção presidencial - Foto: VALTERJR CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Últimas notícias
Há 8 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 8 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 8 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 8 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 8 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Meganet
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Sicoob
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Raffaelli
Seco
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados