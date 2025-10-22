WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Niederle
Unimed
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Folha Popular
Seco
Senado Federal

CDH aprova diligência para investigar desapropriações em Rondônia

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai a Rondônia investigar a desapropriação de terras ocupadas por produtores rurais em áreas consideradas como...

22/10/2025 16h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Marcos Rogério (D) é autor do requerimento para a diligência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O senador Marcos Rogério (D) é autor do requerimento para a diligência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai a Rondônia investigar a desapropriação de terras ocupadas por produtores rurais em áreas consideradas como reservas indígenas. O requerimento do senador Marcos Rogério (PL-RO) foi aprovado nesta quarta-feira (22). A data da diligência ainda não foi marcada.

Segundo o autor do requerimento ( REQ 118/2025 - CDH ) o problema ocorre nos municípios de São Miguel do Guaporé e Alvorada d’Oeste. De acordo com Marcos Rogério, embora tenham títulos de prioridade e escrituras dos terrenos há mais de 50 anos, os produtores rurais estão sendo removidos “por erros cometidos por órgãos federais”.

O parlamentar afirma que as demarcações das terras indígenas realizadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) “resultaram em sobreposição de áreas”.

— As linhas demarcatórias foram traçadas fora dos limites legais definidos pelos decretos e normas que instituíram tais unidades. Em decorrência disso, essas famílias foram notificadas a desocupar suas propriedades, retirar seus pertences e procurar outro local para morar. Ao longo das últimas semanas, diversas famílias vêm sendo removidas. São famílias historicamente estabelecidas, que há décadas produzem, geram renda e sustentam suas próprias casas, agora sendo forçadas a abandonar suas terras — disse Marcos Rogério.

Fábrica de fogos

A CDH também aprovou a realização de uma diligência externa na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA). Em 1998, a explosão de uma fábrica de fogos no município matou 64 pessoas, a maioria mulheres e crianças.

O requerimento ( REQ 119/2025 - CDH ) foi proposto pela presidente da comissão, senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Segundo a parlamentar, o objetivo é acompanhar a situação das famílias das vítimas e avaliar o cumprimento de medidas de reparação determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Os senadores aprovaram ainda a prorrogação, por dez dias, de uma subcomissão temporária criada para debater os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O requerimento ( REQ 116/2025 - CDH ) foi proposto pelas senadoras Mara Gabrilli (PSD-SP) e Damares Alves.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
O projeto foi relatado pelo senador Otto Alencar, que é médico - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Programa Nacional de Cuidados Paliativos volta para a Câmara
O projeto foi votado como item extrapauta na sessão desta quarta - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Novas regras para facilitar pagamento de dívidas estaduais vão a promulgação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Seco
Tarzan
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Império
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Seu Manoel
Império
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 21 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 21 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 21 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 21 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 21 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Sala
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Unimed
APPATA
Tarzan
Fitness
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Império
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados