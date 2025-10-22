WhatsApp

Política

Câmara dos Deputados poderá ter bancada cristã

Projeto será votado ainda hoje

22/10/2025 17h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu colocar em votação, nesta quarta-feira (22), um pedido de urgência para o projeto de resolução que cria a bancada cristã. Caso a matéria seja aprovada, a nova bancada, formada por parlamentares evangélicos e católicos, se somará a outras duas existentes: a feminina e a negra.

Além disso, o líder da bancada participará das reuniões de líderes da Câmara, com direito a voz e voto; e usará da palavra - pessoalmente ou por delegação - durante o período das comunicações de liderança, por cinco minutos, semanalmente.

O projeto foi apresentado pelos presidentes das frentes parlamentares evangélica e católica, respectivamente, Gilberto Nascimento (PSD-SP) e Luiz Gastão (PSD-CE). A proposta diz que caberá à bancada zelar pela participação de seus respectivos deputados e deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara dos Deputados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Realidade política

Segundo o requerimento, a formalização da bancada cristã no Regimento Interno representa o reconhecimento de uma realidade política e social amplamente consolidada.

“Tal medida reafirma o compromisso do parlamento com a representatividade plural, assegurando que convicções morais partilhadas por grande parcela da população brasileira encontrem expressão legítima, organizada e transparente no processo legislativo”, diz o requerimento.

O documento diz, ainda, que as duas frentes continuarão existindo e atuando junto da bancada cristã, "de forma independente, em pautas que convergirem e expressarem valores comuns."

