WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Império
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Niederle
Ipiranga
Folha Popular
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Senado Federal

Senado ratifica atualização de acordo internacional sobre tráfego marítimo

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) o projeto que ratifica o texto atualizado da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo I...

22/10/2025 20h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) o projeto que ratifica o texto atualizado da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional ( PDL 480/2023 ). O objetivo dessa atualização é tornar mais simples, padronizados e seguros as regras e os procedimentos que disciplinam a chegada, a permanência e a saída de navios em portos de todo o mundo. O texto será promulgado.

Em vigor desde 1967, essa convenção é um conjunto de normas e práticas recomendadas para diminuir a burocracia, agilizar o comércio marítimo e harmonizar a documentação exigida por autoridades portuárias, sanitárias e migratórias. Em 2009, o texto foi atualizado pela Organização Marítima Internacional (IMO), que incorporou mudanças que reduzem formalidades e uniformizam exigências aplicadas às operações portuárias.

A aprovação pelo Congresso Nacional é necessária para que o Brasil possa adotar oficialmente a nova consolidação do texto, adequando a legislação nacional à terminologia e aos padrões técnicos atuais.

Regras mais claras

O texto ratificado consolida as modificações feitas pela IMO em 2009 e define novas obrigações aos países signatários para evitar atrasos nas operações portuárias e adotar medidas eficazes de facilitação do transporte marítimo. A convenção também diferencia normas obrigatórias e práticas recomendadas, o que permite maior flexibilidade na aplicação das medidas conforme a capacidade técnica de cada país.

Entre os avanços estão a padronização dos documentos exigidos para entrada e saída de embarcações (como listas de passageiros e declarações sanitárias) e o incentivo ao uso de sistemas eletrônicos de informação (que permitem integração entre órgãos portuários, aduaneiros e sanitários). O texto também reforça a adoção de medidas rápidas e não discriminatórias em inspeções de saúde pública, sem prejuízo à fluidez das operações.

Além de garantir mais agilidade e transparência nas operações portuárias, a norma preserva a soberania dos Estados signatários, que podem adotar medidas específicas para proteger a segurança e a saúde pública nacionais.

Segurança jurídica

Relator do projeto no Senado, Efraim Filho (União–PB) afirmou que a atualização fortalece o ambiente jurídico e regulatório do setor marítimo, reduz custos logísticos e amplia a atratividade de investimentos no país. Em sua avaliação, a convenção é um instrumento essencial para aumentar a previsibilidade regulatória, reduzir custos e ampliar a integração do Brasil aos fluxos comerciais internacionais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O requerimento para a homenagem foi aprovado pelo Plenário do Senado. A data da sessão ainda será marcada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado aprova investimento de R$ 30 bi fora do arcabouço para Forças Armadas
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

1.53 km/h

Vento

67%

Umidade

Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Império
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Últimas notícias
Há 1 hora Conab anuncia medidas para movimentar até 630 mil toneladas de arroz e apoiar setor produtivo
Há 1 hora Tecnologia: camas elétricas trazem mais conforto e segurança ao paciente no Hospital Unimed
Há 1 hora EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
Há 1 hora Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado
Há 1 hora Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Unimed
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Império
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Sala
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Meganet
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Império
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados