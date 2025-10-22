Tecnologia: camas elétricas trazem mais conforto e segurança ao paciente no Hospital Unimed

As internações hospitalares nem sempre são desejadas, mas quando acontecem, a Unimed busca oferecer a melhor experiência aos clientes. Mesmo quando planejadas — como em cirurgias, partos ou outros procedimentos —, é essencial garantir qualidade e cuidado. Nesse contexto, as tecnologias que agregam segurança, acessibilidade e conforto são fundamentais tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. Com esse propósito, o Hospital Unimed Noroeste/RS passa a disponibilizar seis novos leitos de internação elétricos, instalados na Unidade 100, qualificando ainda mais sua estrutura.

As novas camas hospitalares, da marca Hillrom, referência mundial na área, se destacam pela durabilidade e baixo custo de manutenção, unindo praticidade e eficiência. Além disso, o design avançado reduz o esforço físico dos profissionais de saúde, contribuindo para a prevenção de lesões ocupacionais. Como diferencial, o equipamento evita deslizamentos do paciente ao elevar a cabeceira. Outros recursos permitem controle de ângulo e posição diretamente nas grades e comandos que oferecem ajustes precisos de acordo com as necessidades clínicas de cada paciente.

A segurança é uma das prioridades da instituição. Sendo assim, este tipo de leito permite o retorno à posição horizontal rapidamente em situações emergenciais. Outro destaque são os pontos de fixação e ganchos laterais, que oferecem versatilidade para suportes e dispositivos adicionais, os protetores contra impacto que reforçam a segurança nas extremidades do leito, além do estrado em aço, que facilita a higienização e garante um ambiente mais limpo e seguro. Segundo o diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Alexandre Vaz, com a incorporação das camas elétricas, a instituição reafirma o compromisso com a qualidade do atendimento e a humanização do cuidado, priorizando tanto a experiência dos pacientes quanto a valorização dos profissionais de saúde.

Para acompanhantes – recentemente o Hospital Unimed Noroeste/RS também adquiriu 15 novos sofás-camas para acompanhantes de pacientes, mantendo o padrão de conforto. Estes novos mobiliários estão alocados nas unidades de internação da instituição.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)