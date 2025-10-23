WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Tarzan
APPATA
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Sala
Império
Folha Popular
Lazzaretti
Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Saúde

Mais cinco carretas da mulher começam a atender no Outubro Rosa

Caminhões estão nos municípiosm de Al, do RS, PA, PI e DF

23/10/2025 17h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (23), mais uma etapa do atendimento móvel a pacientes da rede pública, com as carretas do programa Agora Tem Especialistas. Nessa etapa, cinco carretas de saúde da mulher chegam a municípios de Alagoas, do Rio Grande do Sul, Pará e Piauí, além do Distrito Federal.

No âmbito da campanha Outubro Rosa, serão ofertados consultas, exames, biópsias e diagnósticos como foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, para acompanhar o início desta etapa e destacou que o objetivo do programa é reduzir o tempo de espera para exames e procedimentos.

“Tudo o que as mulheres estão esperando na fila para esse atendimento, nós estamos instalando hoje na Ceilândia, em Brasília”, disse.

A expectativa é que, nos próximos 30 dias, cerca de 1,5 mil mulheres sejam atendidas no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, onde foi estacionada a unidade. A marcação das consultas e o encaminhamento dos pacientes fica a cargo das secretarias de saúde dos estados e municípios onde estão localizadas as carretas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesta sexta-feira (24), as outras quatro unidades chegam a Arapiraca (AL), Abaetuba (PA), Floriano (PI) e Pelota (RS).

No total, 28 carretas estarão operando em 22 unidades federativas de todas as regiões do país por, no mínimo, 30 dias até que sejam deslocadas para outras cidades brasileiras. A meta do programa é de alcançar 150 unidades móveis em circulação até 2026.

A previsão do Outubro Rosa é que mais de 42 mil pacientes da rede pública sejam recebidos nessas unidades móveis de saúde, com toda a estrutura de equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais para a realização de cerca de 130 mil procedimentos. O investimento para as ações da campanha é quase R$ 19 milhões.

Desde as duas primeiras semanas de outubro, as carretas do programa Agora Tem Especialistas já atendem a população em: Humaitá (AM), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Paulo Afonso (BA), Imperatriz (MA), Juiz de Fora (MG), Diamantina (MG), Campo Grande (MS), Lagarto (SE), Registro (SP), Palmas (TO), Senhor do Bonfim (BA), Japeri (RJ), Garanhuns (PE), Goiânia (GO), Russas (CE), Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande (PB), Patos (PB), Arapongas (PR) e Porto Velho (RO).

Para prevenção e diagnóstico de câncer de mama, as carretas oferecem mamografia e ultrassonografia mamária bilateral; punção de mama por agulha grossa; biópsia/exérese de nódulo de mama; e exame anatomopatológico de mama. Já os procedimentos para rastreamento de câncer de colo do útero incluem colposcopia; biópsias e exames anatomopatológicos; procedimentos terapêuticos; entre outros. E para a saúde ginecológica de modo geral, as mulheres têm à disposição ultrassonografia transvaginal e pélvica.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Hospital Santo Antônio é credenciado para Residência Médica em quatro especialidades
- Pelotas registra novo surto de doença meningocócica por sorogrupo diferente
© Tomaz Silva/Agência Brasil Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

2.82 km/h

Vento

45%

Umidade

Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
APPATA
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Hospital Santo Antônio é credenciado para Residência Médica em quatro especialidades
Tenente Portela - RS
Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Império
Unimed
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 10 minutos Hospital Santo Antônio é credenciado para Residência Médica em quatro especialidades
Há 13 minutos Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
Há 23 minutos APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado
Há 25 minutos Pelotas registra novo surto de doença meningocócica por sorogrupo diferente
Há 25 minutos Comissão aprova projeto que determina divulgação on-line de dados sobre veículos apreendidos
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Unimed
Império
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Sicoob
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados