APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado

Fundada em 27 de outubro de 1981, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela é uma entidade civil sem fins lucrativos que atua nas áreas da assistência social, saúde e educação. A instituição é mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria e, ao longo de quatro décadas, consolidou-se como referência regional no atendimento a pessoas com deficiência e transtornos do desenvolvimento.

Atualmente, a APAE atende 122 alunos na Escola Recanto da Alegria, 143 pacientes pelo serviço de reabilitação intelectual (SUS) e 35 pacientes no Núcleo Regional de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do desenvolvimento infantil — totalizando 300 usuários dos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guarita.

Entre os atendidos estão pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paralisia cerebral.

A atual diretoria da APAE é composta pelo presidente Francisco Carlos Trautmann e pela vice-presidente Ediane Elani Schovanz. A equipe diretiva também inclui a diretora Elis Fernanda Greter Wink, a coordenadora pedagógica Naiara Gracieli Figur, a coordenadora da saúde Isabô Strada e a coordenadora da assistência social Gisele Azevedo. A instituição conta com 45 colaboradores, distribuídos entre as três áreas de atuação: saúde, educação e assistência social.

Em comemoração aos 44 anos, será realizado na noite de 24 de outubro um evento solene com autoridades municipais e regionais, que marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação”. Na ocasião, será apresentado o projeto de ampliação da estrutura física da instituição.

A APAE também está firmando uma nova parceria com o Governo do Estado para a implantação de um Centro de Atendimento ao Autismo (CAS TEAcolhe). O programa tem como objetivo atender 150 pessoas com Transtorno do Espectro Autista, com uma equipe multiprofissional responsável por cerca de 1.200 atendimentos mensais.

A instituição destaca sua gratidão a todos que contribuíram para a construção dessa trajetória, incluindo diretores, funcionários, pais, alunos e a comunidade em geral. “É uma caminhada de muitas lutas, mas também de grandes conquistas. Celebramos com gratidão estes 44 anos de história”, reforça a direção.