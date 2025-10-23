WhatsApp

Tenente Portela

Hospital Santo Antônio é credenciado para Residência Médica em quatro especialidades

Reconhecimento do MEC consolida Tenente Portela como polo regional de formação médica.

23/10/2025 18h33
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, recebeu credenciamento do Ministério da Educação (MEC) para oferecer Programas de Residência Médica nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia Bariátrica.

A conquista representa um marco para a instituição e para toda a região, consolidando o HSA não apenas como referência em atendimento hospitalar, mas também como centro de formação de novos especialistas.

O projeto, idealizado pela presidente Mirna Braucks e sua equipe, reforça o compromisso do hospital com o desenvolvimento da saúde e o aprimoramento profissional na área médica.

Segundo a direção, o credenciamento eleva o HSA a um novo patamar de atuação, fortalecendo a rede de saúde do Rio Grande do Sul e ampliando as oportunidades de capacitação para médicos residentes.

“É um passo importante para o futuro da medicina e para o fortalecimento da assistência hospitalar em nossa região”, destacou a presidente Mirna Braucks.

