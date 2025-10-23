Mais de 25 mil professores da Rede Estadual já solicitaram os novos uniformes para 2026

Em apenas três dias, mais de 25 mil professores já solicitaramos uniformes para o ano letivo de 2026.Os pedidos devem ser feitos pelo site do Escola RS até o dia 9 de novembro. A ação inédita, lançada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), tem investimento de R$ 6 milhões.



Após acessar o sistema com o e-mail institucional (@educar), o professor deve consultar a tabela de medidas e escolher o tamanho das peças, além de indicar a escola que deseja retirar seu kit.

Os uniformes serão distribuídos a partir do início do ano letivo de 2026 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A ação se soma a outras iniciativas voltadas aos profissionais da educação da rede estadual, como os novos concursos públicos, que preveem mais de 7,5 mil nomeações até 2026 e as promoções do magistério, retomadas após 10 anos.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, os uniformes são um símbolo de identidade e pertencimento para a Rede Estadual. “Ver mais de 25 mil professores aderindo em tão pouco tempo mostra o quanto a nossa rede é viva, comprometida e engajada. Esse movimento simboliza a força coletiva da educação pública gaúcha, que se constrói com dedicação, identidade e propósito”, afirmou.

Os conjuntos são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde, com a identidade visual da Rede Estadual e o brasão do Rio Grande do Sul no peito. Os uniformes serão distribuídos no ano de 2026, em todas as escolas estaduais, com exceção dos profissionais das Escolas Tiradentes, mantidas pela Brigada Militar, que possuem uniforme próprio.

Investimento em uniformes se soma a outras iniciativas do governo do Estado para valorizar os professores da Rede Estadual -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom