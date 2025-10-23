WhatsApp

Novos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural tomam posse em Barra do Guarita

Nova composição atuará no biênio 2025–2027

23/10/2025 18h58
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã da quinta-feira, 23, foi realizada, na sala de reuniões do CRAS, a cerimônia de renovação e posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) de Barra do Guarita.

Tomaram posse dois representantes de cada comunidade do município, além de membros da Emater, Secretaria Municipal de Agricultura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Durante o ato, foi destacada a importância do Conselho como espaço de participação social e instrumento de gestão democrática das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.

A nova composição do CMDR terá mandato de dois anos, com representantes do poder público e da sociedade civil, conforme estabelece a legislação municipal e as diretrizes da política nacional de desenvolvimento rural.

Em seu pronunciamento, a vice-prefeita Patrícia Crespan Mantelli ressaltou o papel estratégico do Conselho na promoção do diálogo entre o governo e a comunidade rural, fortalecendo ações voltadas à agricultura familiar, ao uso sustentável dos recursos naturais e ao desenvolvimento econômico do campo.

  • Novos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural tomam posse em Barra do Guarita
