WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicoob
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Folha Popular
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Região

21ª CRE divulga cronograma da Prova Única do NEEJA 2025

Iniciativa amplia oportunidades de certificação do Ensino Fundamental e Médio para jovens e adultos

23/10/2025 19h10
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) anunciou o cronograma da Prova Única do NEEJA – Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que ocorrerá entre os dias 3 e 14 de novembro de 2025, em diversas escolas da região.

O exame tem como objetivo ampliar as oportunidades de certificação do Ensino Fundamental e Médio, possibilitando que jovens e adultos concluam seus estudos e avancem em sua trajetória educacional e profissional.

Os interessados devem procurar diretamente as escolas de referência em seus municípios para realizar a inscrição e obter mais informações. O prazo para envio da documentação encerra-se em 27 de outubro de 2025.

Neste ano, o tema da redação será: “Redução dos riscos de desastres ambientais”, estimulando a reflexão sobre sustentabilidade e responsabilidade coletiva.

A 21ª CRE reforça a importância do envolvimento das escolas na preparação dos estudantes, reafirmando o compromisso com uma educação transformadora que fortalece o desenvolvimento humano e social em toda a região.

Com informações da 21ª CRE

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Professores devem fazer a solicitação pelo portal do Escola RS -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom Mais de 25 mil professores da Rede Estadual já solicitaram os novos uniformes para 2026
Foto: Divulgação APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado
Estudantes da Rede Estadual puderam se preparar para as provas com diversas atividades promovidas pela Secretaria da Educação -Foto: Ascom Seduc Escolas estaduais começam aplicação das provas do Saeb no Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.38 km/h

Vento

70%

Umidade

Sicoob
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
Barra do Guarita - RS
Novos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural tomam posse em Barra do Guarita
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Império
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Últimas notícias
Há 1 hora Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões
Há 2 horas Caixa criará fundo imobiliário para levantar recursos para os Correios
Há 3 horas Ex-procurador não esclarece evolução patrimonial de R$ 18 milhões
Há 3 horas STF julgará se homem em união homoafetiva pode ter licença-maternidade
Há 3 horas STF inicia julgamento sobre criação do imposto sobre grandes fortunas
APPATA
Tarzan
Seco
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Império
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Império
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados