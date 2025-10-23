21ª CRE divulga cronograma da Prova Única do NEEJA 2025

A 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) anunciou o cronograma da Prova Única do NEEJA – Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que ocorrerá entre os dias 3 e 14 de novembro de 2025, em diversas escolas da região.

O exame tem como objetivo ampliar as oportunidades de certificação do Ensino Fundamental e Médio, possibilitando que jovens e adultos concluam seus estudos e avancem em sua trajetória educacional e profissional.

Os interessados devem procurar diretamente as escolas de referência em seus municípios para realizar a inscrição e obter mais informações. O prazo para envio da documentação encerra-se em 27 de outubro de 2025.

Neste ano, o tema da redação será: “Redução dos riscos de desastres ambientais”, estimulando a reflexão sobre sustentabilidade e responsabilidade coletiva.

A 21ª CRE reforça a importância do envolvimento das escolas na preparação dos estudantes, reafirmando o compromisso com uma educação transformadora que fortalece o desenvolvimento humano e social em toda a região.

Com informações da 21ª CRE