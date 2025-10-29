Barra do Guarita abre pré-inscrições para o Minha Casa Minha Vida Rural

O Departamento Municipal de Assistência Social de Barra do Guarita informa que estão abertas as pré-inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida Rural.

O período de atendimento será de 28 de outubro de 2025 a 13 de novembro de 2025, diretamente no Departamento Municipal de Assistência Social.

Quem pode participar:

Famílias com renda anual de até R$ 40 mil;

Agricultores ou moradores da zona rural.

Documentos necessários para a pré-inscrição:

Documento pessoal com foto em boas condições;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência no município;

Escritura da propriedade onde será construída a moradia;

Cadastro ativo no Cadastro Único.

Para mais informações, os interessados devem procurar o Departamento Municipal de Assistência Social.