Barra do Guarita abre pré-inscrições para o Minha Casa Minha Vida Rural

Atendimento ocorre de 28 de outubro a 13 de novembro no Departamento de Assistência Social.

29/10/2025 09h20
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

O Departamento Municipal de Assistência Social de Barra do Guarita informa que estão abertas as pré-inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida Rural.

O período de atendimento será de 28 de outubro de 2025 a 13 de novembro de 2025, diretamente no Departamento Municipal de Assistência Social.

Quem pode participar:

  • Famílias com renda anual de até R$ 40 mil;
  • Agricultores ou moradores da zona rural.

Documentos necessários para a pré-inscrição:

  • Documento pessoal com foto em boas condições;
  • CPF;
  • Certidão de nascimento ou casamento;
  • Comprovante de residência no município;
  • Escritura da propriedade onde será construída a moradia;
  • Cadastro ativo no Cadastro Único.

Para mais informações, os interessados devem procurar o Departamento Municipal de Assistência Social.

