Barra do Guarita abre pré-inscrições para o Minha Casa Minha Vida Rural

O Departamento Municipal de Assistência Social de Barra do Guarita informa que estão abertas as pré-inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida Rural.
O período de atendimento será de 28 de outubro de 2025 a 13 de novembro de 2025, diretamente no Departamento Municipal de Assistência Social.
Quem pode participar:
Documentos necessários para a pré-inscrição:
Para mais informações, os interessados devem procurar o Departamento Municipal de Assistência Social.
