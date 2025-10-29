Outubro Rosa: Hospital Unimed Noroeste/RS incentiva colaboradoras à prevenção do câncer de mama

O Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização e à prevenção do Câncer de Mama, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de 73.610 novos casos apenas em 2025, e a informação é uma das principais aliadas no diagnóstico precoce e no sucesso do tratamento.

Com esse propósito, o Hospital Unimed Noroeste/RS, juntamente com o Setor de Oncologia, promoveu ação especial voltada aos colaboradores. O médico oncologista clínico, Guilherme Schunke Brondani, conduziu palestra informativa reforçando a importância da prevenção e do autocuidado. “Quando o Câncer de Mama é diagnosticado em estágio inicial, as chances de cura ultrapassam 90%”, destaca o especialista. “Hoje, o tratamento está muito mais avançado. O diagnóstico não é mais uma sentença”, complementa. O evento ocorreu no início do mês de outubro.

Realizada há mais de 20 anos no Brasil, a campanha Outubro Rosa tem como principal objetivo incentivar as mulheres a manterem seus exames em dia, já que o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz. A iniciativa também alerta sobre fatores de risco e sinais de atenção, como nódulos e alterações na pele das mamas. “A partir dos 40 anos é recomendada a mamografia para o rastreamento do Câncer de Mama, com realização anual do exame”, destaca Brondani. No Rio Grande do Sul, o número de diagnósticos coloca o Estado como o quarto com mais casos da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 17% dos casos podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, evitar o consumo de álcool e o tabagismo, além da realização periódica de consultas e exames. A amamentação também é considerada um fator protetor, reduzindo o risco de desenvolvimento do Câncer de Mama.

Sempre engajada na promoção da saúde e do bem-estar, a Unimed Noroeste/RS desenvolveu diversas ações alusivas ao Outubro Rosa. Até o final deste mês, o Laboratório de Análises Clínicas que oferece, promoção especial: o “Check-up Rosa”, com 30% de desconto em exames voltados à saúde da mulher (a partir de 12 anos). A condição é válida para exames particulares. Mais informações pelo telefone (55) 3331-9600.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)