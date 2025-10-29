WhatsApp

Política

Lula reúne ministros no Alvorada e discute operação policial no Rio

Número de mortos no Rio de Janeiro já ultrapassa 130

29/10/2025 13h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com ministros desde as 10h desta quarta-feira (29) para tratar dos desdobramentos da Operação Contenção , ocorrida no Rio de Janeiro . O encontro emergencial está acontecendo no Palácio da Alvorada.

A ação policial, ocorrida nessa terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na capital do estado, deixou mais de 130 mortos, mas a contagem de corpos – muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades – ainda não está fechada.

Participam do encontro com Lula:

  • o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin,
  • Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública),
  • Rui Costa (Casa Civil),
  • José Múcio (Defesa),
  • Gleisi Hoffmann (Secretária de Relações Institucionais),
  • Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania),
  • Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação),
  • Anielle Franco (Igualdade Racial),
  • Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal,
  • Marcelo Freixo, presidente da Embratur.


Nesta terça-feira (28), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reconheceu que a operação excedeu os “limites e as competências” do governo estadual e cobrou mais apoio federal no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado.

Ainda ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou não ter recebido pedido para apoio à Operação Contenção e o governo federal, agora, estuda as próximas ações.

As forças de segurança do estado realizaram a operação mais letal da história , para combater o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Em retaliação, os criminosos interditaram 35 ruas em diversos pontos da cidade, com veículos atravessados, latões de lixo, barricadas e pilhas de materiais em chamas. Para especialistas, a operação gerou um grande impacto na capital fluminense e não atingiu o objetivo de conter o crime organizado, pelo contrário, ações como esta apenas fortalecem a violência .

Lula chegou a Brasília na noite desta terça-feira, após uma viagem ao Sudoeste Asiático.

Uma reunião comandada pela Casa Civil já havia começado a tratar sobre o tema nesta terça-feira, antes da chegada de Lula.

Rui Costa atendeu ao pedido do governador do Rio de Janeiro para transferência de 10 detentos para presídios federais que teriam liderado de dentro da cadeia ações que culminaram com o caos na cidade.

