WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Império
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Folha Popular
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Niederle
Meganet
Senado Federal

Autistas e alérgicos têm direito de levar sua comida a restaurantes, aprova CAS

Pessoas autistas, com intolerância alimentar ou alergia podem ter o direito de levar seus próprios alimentos em qualquer área de alimentação, públi...

29/10/2025 14h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A CAS aprovou o relatório de Damares Alves para o PL 4.298/2024, de Jader Barbalho; texto segue para a CDH - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A CAS aprovou o relatório de Damares Alves para o PL 4.298/2024, de Jader Barbalho; texto segue para a CDH - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Pessoas autistas, com intolerância alimentar ou alergia podem ter o direito de levar seus próprios alimentos em qualquer área de alimentação, pública ou privada. É o que a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (29). Agora, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) analisará o projeto.

Os senadores acataram o substitutivo (versão alternativa) da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao Projeto de Lei (PL) 4.298/2024 , do senador Jader Barbalho (MDB-PA).

Resistir à mudança da rotina alimentar é uma das principais condições que afetam pessoas com Transtorno do Espectro Autista, disse Damares. A relatora argumentou que, sem a nova regra, crianças autistas podem ser obrigadas a se alimentar de forma inadequada e a enfrentar sofrimento desnecessário.

— A medida remove barreiras de inclusão. Esse público enfrenta restrições específicas e frequentemente pouco compreendidas pela sociedade — disse Damares.

O projeto também garante que os beneficiados podem levar utensílios nas suas refeições. Os restaurantes poderão cobrar laudo médico ou carteira de identificação que comprovem a condição. Para Damares, cordões de identificação, como o de quebra-cabeça ou de girassol, poderão ser usados como comprovante complementar.

Alterações

Originalmente, o texto favoreceria somente crianças e adolescentes. Além disso, previa punições, como multas de até 20 salários-mínimos para os estabelecimentos que descumprissem a norma, além da possibilidade de cassação da licença de funcionamento. Jader também propôs o direito de entrar com alimentos em quaisquer locais, mas a relatora restringiu para ambientes onde a alimentação é permitida.

O texto altera o Código do Consumidor e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista .

Auditores do trabalho

Na mesma reunião, a CAS aprovou o requerimento do senador Marcelo Castro (MDB-PI) para debater o impacto dos baixo número de auditores do trabalho na proteção dos direitos trabalhistas (REQ 102/2025 - CAS). Presidente da CAS, Marcelo Castro aponta que a carreira tinha apenas 1.865 auditores em 2024, “o menor patamar dos últimos 35 anos”. Os dados são do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Tarzan
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Meganet
APPATA
Tarzan
Sicoob
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados