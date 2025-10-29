WhatsApp

Plenário analisa agora projeto que cria regras para a economia circular; acompanhe

Economia circular é o sistema econômico regenerativo que mantém o fluxo circular de recursos

29/10/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3899/12 , da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que institui regras para a economia circular, estabelecendo obrigações a serem seguidas por setores considerados estratégicos para o reaproveitamento de materiais, criação de cadeia de valor e diminuição do impacto ambiental.

De acordo com o substitutivo do deputado Luciano Vieira (Republicanos-RJ), a economia circular é definida como o sistema econômico regenerativo que mantém o fluxo circular de recursos e associa a atividade econômica à gestão inteligente de materiais, produtos e recursos energéticos.

Para conseguir isso, deve-se buscar a redução de resíduos, com recuperação de materiais para voltarem a ser usados por meio da circulação de bens e da regeneração ambiental.

