WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Sicredi
Folha Popular
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Niederle
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Sala
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Política

"Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos

Novo ministro da Secretaria-Geral tomou posse nesta quarta-feira

29/10/2025 20h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, criticou nesta quarta-feira (29) a Operação Contenção , que deixou ao menos 119 mortos no Rio de Janeiro.

“Tenho orgulho de fazer parte do governo do presidente que sabe que a cabeça do crime organizado desse país não está no barraco de uma favela, muitas vezes está na lavagem de dinheiro lá na [Avenida] Faria Lima, como vimos na Operação Carbono Oculto da Polícia Federal”, disse Boulos em seu discurso de posse no Palácio do Planalto.

No começo de sua fala, Boulos pediu um minuto de silêncio a “todas as vítimas”, incluindo os policiais e os moradores das comunidades do complexo do Alemão e da Penha. O presidente Lula não discursou no evento.

Cerimônia

A cerimônia de posse teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin,e de ministros de Estado, como Fernando Haddad (Fazenda) e de Gleisi Hoffman (Relações Institucionais). No salão, havia centenas de representantes de movimentos sociais.

“O presidente Lula me deu a missão de ajudar nessa reta final do seu terceiro mandato com o governo na rua”, afirmou.

Ele explicou que a proposta é dialogar não só com quem já concorda com todas as políticas públicas, mas também com grupos como entregadores e motoristas de aplicativos.

“A gente sabe que as políticas que mudam pessoas não nascem só nos palácios e nos gabinetes. Elas nascem do povo, dos territórios populares. Elas nascem das ruas”, considerou.

No entanto, acrescentou que um papel será também expor “a hipocrisia dos que dizem ser contra o sistema”. “Se são contra o sistema, por que é que não apoiam a nossa proposta de taxar bilionário e bets?”, questionou.

Ao final do discurso, agradeceu aos companheiros dos movimentos sociais, que foram “escola de vida e de luta”. “São companheiros que não tiveram a oportunidade de sentar no banco de escola, mas me ensinaram muitas lições que eu não aprendi com nenhum professor da universidade. Me ensinaram o valor da solidariedade”.

Novo ministro

O novo ministro tem 43 anos e uma trajetória política voltada ao ativismo urbano. No novo cargo terá como desafio a articulação política entre Palácio do Planalto, movimentos sociais e sociedade civil.

Ele nasceu em São Paulo e é filho caçula dos médicos infectologistas e professores universitários Maria Ivete e Marcos Boulos.

Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi eleito deputado federal em 2022, com mais de 1 milhão de votos, tornando-se não apenas o candidato mais votado do estado, mas o segundo mais votado de todo o país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Lula envia ministros para reunião com Castro na tarde desta quarta
© Valter Campanato/Agência Brasil Lula reúne ministros no Alvorada e discute operação policial no Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil Castro quer transferir 10 detentos do Rio para presídios federais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Meganet
Tarzan
Império
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Sala
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Seco
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Seco
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Tarzan
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Império
Meganet
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados