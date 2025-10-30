WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Seco
Folha Popular
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Miraguaí

Secretaria da Saúde promove ação de conscientização sobre o uso de agrotóxicos

Material orienta sobre o uso seguro de defensivos e alerta para os riscos à saúde”

30/10/2025 09h11
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Em uma ação voltada à saúde no trabalho rural e à conscientização sobre os riscos do uso de agrotóxicos, a Secretaria Municipal da Saúde realizou nesta semana a entrega de materiais informativos a três importantes instituições do setor agrícola: a Secretaria Municipal da Agricultura, a EMATER e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A iniciativa tem como objetivo alertar os agricultores sobre os impactos que os agrotóxicos podem causar à saúde, especialmente quando utilizados sem os devidos cuidados e equipamentos de proteção.

O folder informativo distribuído aborda orientações sobre o uso seguro de defensivos agrícolas, os principais sintomas de intoxicação e formas de prevenção, reforçando a importância das boas práticas no manejo desses produtos.

Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul (CIT-RS):
0800 721 3000 – atendimento gratuito, disponível 24 horas por dia.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

  • Secretaria da Saúde promove ação de conscientização sobre o uso de agrotóxicos
  • Secretaria da Saúde promove ação de conscientização sobre o uso de agrotóxicos
  • Secretaria da Saúde promove ação de conscientização sobre o uso de agrotóxicos
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Joelmir Lopes Empresa Maibom recebe certificação do SISBI-POA em Vista Gaúcha
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri de Lages estuda bactérias que promovem o crescimento de plantas
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri comemora 50 anos de pesquisa e projeta um futuro agropecuário pautado em inovação e sustentabilidade
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Sala
Meganet
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Ipiranga
APPATA
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sala
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 7 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 7 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 7 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Império
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 2 dias Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Sala
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Império
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados