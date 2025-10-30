Secretaria da Saúde promove ação de conscientização sobre o uso de agrotóxicos

Em uma ação voltada à saúde no trabalho rural e à conscientização sobre os riscos do uso de agrotóxicos, a Secretaria Municipal da Saúde realizou nesta semana a entrega de materiais informativos a três importantes instituições do setor agrícola: a Secretaria Municipal da Agricultura, a EMATER e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A iniciativa tem como objetivo alertar os agricultores sobre os impactos que os agrotóxicos podem causar à saúde, especialmente quando utilizados sem os devidos cuidados e equipamentos de proteção.

O folder informativo distribuído aborda orientações sobre o uso seguro de defensivos agrícolas, os principais sintomas de intoxicação e formas de prevenção, reforçando a importância das boas práticas no manejo desses produtos.

Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul (CIT-RS):

0800 721 3000 – atendimento gratuito, disponível 24 horas por dia.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7