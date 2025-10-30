WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Império
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Folha Popular
Mercado do povo
Sala
Saúde

SUS Gaúcho vai repassar R$ 3,2 milhões a ambulatórios de feridas crônicas e beneficiará 2,5 mil novos pacientes

O governo do Estado investirá, por meio da Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,2 milhões a mais em serviços especializados no tratamento de feridas crô...

30/10/2025 12h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Com as verbas, Hospital de Parobé atenderá mais 40 pessoas por mês -Foto: Divulgação SES
Com as verbas, Hospital de Parobé atenderá mais 40 pessoas por mês -Foto: Divulgação SES

O governo do Estado investirá, por meio da Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,2 milhões a mais em serviços especializados no tratamento de feridas crônicas até o final de 2026. O objetivo é atender 2.560 novos pacientes nos quatro hospitais que são referência na especialidade no Rio Grande do Sul. Os recursos fazem parte do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governador Eduardo Leite em setembro.

O investimento possibilita a continuidade e ampliação dos atendimentos nos ambulatórios dos Hospitais São Francisco de Assis, de Parobé, e Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, além da Santa Casa do Rio Grande, após o fim do convênio com o Tribunal de Justiça (que repassava recursos para o tratamento de feridas crônicas). O SUS Gaúcho também vai destinar verbas à Associação Cristã de Deficientes (ACD) de Passo Fundo, que tem convênio com o Estado.

Cada um receberá R$ 807 mil até o final de 2026 para os atendimentos. Os recursos cobrem consultas médicas e multiprofissionais, exames diagnósticos, curativos e terapias complementares, assegurando o cuidado integral desde a avaliação inicial até a alta do paciente.

Ambulatórios de feridas crônicas são serviços de saúde especializados que tratam lesões complexas e de difícil cicatrização – como úlceras, queimaduras e feridas pós-cirúrgicas – sem necessidade de internação. Para o atendimento, os locais contam com equipe multiprofissional – com médico cirurgião vascular, enfermeiro e nutricionista, entre outros.

Desde a criação dos serviços de feridas crônicas no Rio Grande do Sul, 1.887 pacientes já receberam atendimento. A média do tratamento é de quatro meses e, no começo, cada paciente passa por cinco consultas iniciais com diferentes especialistas.

Ampliação do acesso

Referência para a Região Metropolitana, o Hospital São Francisco de Assis, também conhecido como Hospital de Parobé, vai realizar 40 novos atendimentos mensais. De acordo com a direção, o reforço no financiamento permitirá ampliar o acesso ao cuidado, reduzir o tempo de espera e garantir continuidade a um serviço que já transformou a realidade de centenas de pessoas na região.

“O Centro Especializado em Lesões de Pele é um serviço que nos dá muito orgulho devido à sua relevância social. Os pacientes chegam com feridas que muitas vezes os acompanharam e limitaram a vida toda. No centro, eles recuperam a qualidade de vida e a dignidade”, ressalta o diretor da instituição, João Schmitt.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Estado investiu, por meio do Avançar Mais na Saúde, R$ 471,24 mil na reforma do pronto atendimento de urgência -Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Após as obras, espaço oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil
Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Império
Fitness
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Sicoob
APPATA
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Unimed
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Império
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Ponto Grill
Império
Meganet
Fitness
Unimed
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados