WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Folha Popular
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Meganet
Unimed
Ipiranga
Niederle
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Saúde

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em produtos para unhas

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

30/10/2025 15h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a utilização de duas substâncias que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas ou esmaltação em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta ou LED. As substâncias são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). A resolução foi aprovada nesta quarta-feira (29).

O objetivo é proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Segundo a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode prejudicar a fertilidade.

“Com a decisão, o Brasil se alinha aos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu recentemente esses ingredientes. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui. A proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético”, diz a agência em nota.

Segundo a resolução, a fabricação, a importação e a concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT estão proibidas imediatamente. No comércio, as empresas e estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Após esse prazo, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa. As empresas responsáveis deverão realizar o recolhimento daqueles que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

"Ainda que o risco ocupacional seja mais intenso, usuárias e usuários também estão sujeitos aos efeitos nocivos decorrentes da exposição, reforçando sua dimensão social. Diante desse cenário, é dever do Estado atuar preventivamente, evitando a perpetuação de risco sabidamente evitável”, afirmou a relatora da norma, a diretora Daniela Marreco.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ela reforçou ainda que os eventos adversos dessas substâncias estão, em geral, associados a exposições repetidas e prolongadas, de modo que contatos ocasionais ou pouco frequentes representam risco significativamente menor.

“Contudo, não afasta a necessidade de uma medida tempestiva de proibição dessas substâncias, cumprindo nosso papel de proteção da saúde com a edição da medida de precaução ora proposta", disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Estado investiu, por meio do Avançar Mais na Saúde, R$ 471,24 mil na reforma do pronto atendimento de urgência -Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Após as obras, espaço oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil
Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Sala
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Império
Seco
APPATA
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados