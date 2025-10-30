WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
F&J Santos
Sicoob
Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Folha Popular
APPATA
Sala
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Saúde

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

30/10/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a utilização de duas substâncias que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas ou esmaltação em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta ou LED. As substâncias são o TPO (óxido de difenil [2,4,6-trimetilbenzol] fosfina) e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). A resolução foi aprovada nesta quarta-feira (29).

O objetivo é proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles. Segundo a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode prejudicar a fertilidade.

“Com a decisão, o Brasil se alinha aos padrões de segurança da União Europeia, que também baniu recentemente esses ingredientes. A medida impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui. A proibição das duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético”, diz a agência em nota.

Segundo a resolução, a fabricação, a importação e a concessão de novos registros ou notificações para produtos que contenham TPO ou DMPT estão proibidas imediatamente. No comércio, as empresas e estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Após esse prazo, todos os registros e notificações desses produtos serão cancelados pela Anvisa. As empresas responsáveis deverão realizar o recolhimento daqueles que ainda estiverem em lojas e distribuidoras.

"Ainda que o risco ocupacional seja mais intenso, usuárias e usuários também estão sujeitos aos efeitos nocivos decorrentes da exposição, reforçando sua dimensão social. Diante desse cenário, é dever do Estado atuar preventivamente, evitando a perpetuação de risco sabidamente evitável”, afirmou a relatora da norma, a diretora Daniela Marreco.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ela reforçou ainda que os eventos adversos dessas substâncias estão, em geral, associados a exposições repetidas e prolongadas, de modo que contatos ocasionais ou pouco frequentes representam risco significativamente menor.

“Contudo, não afasta a necessidade de uma medida tempestiva de proibição dessas substâncias, cumprindo nosso papel de proteção da saúde com a edição da medida de precaução ora proposta", disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Governo do Estado investiu, por meio do Avançar Mais na Saúde, R$ 471,24 mil na reforma do pronto atendimento de urgência -Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Após as obras, espaço oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil
Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Império
Sicredi
Tarzan
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Fitness
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados