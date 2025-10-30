Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil

O governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Mário José Bangel, em Taquara, com investimento de R$ 350 mil por meio da Secretaria da Saúde (SES). Localizada no Bairro Empresa, a UBS integra o Programa Rede Bem Cuidar RS (RBC).

A unidade passou por reforma completa e ampliação da estrutura física, iniciada em janeiro. As melhorias incluem troca de pisos e azulejos, pintura total do imóvel, adequações estruturais e nova disposição das salas, além da construção de uma nova recepção e de farmácia municipal com almoxarifado ampliado. A entrada principal também foi modificada para garantir melhor acessibilidade.

“Estamos celebrando uma união de esforços com o município. Taquara se soma à Rede Bem Cuidar, com acolhimento humanizado, equipes multidisciplinares e promoção da saúde”, disse a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

Com o espaço renovado, a UBS oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde. A unidade, que conta com quatro equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), é referência para cerca de 11 mil moradores de diversas regiões da cidade próximas ao Bairro Empresa.

Rede Bem Cuidar RS

A Rede Bem Cuidar RS é uma iniciativa da SES que visa qualificar o atendimento das equipes de ESF e melhorar a ambiência dos serviços de atenção primária em todo o Estado. O programa completou quatro anos em agosto e já alcançou todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, com pelo menos uma unidade RBC em cada um deles.

Até o momento, a SES já destinou recursos para 400 obras de reforma e ampliação de UBSs, totalizando R$ 104,4 milhões investidos. A atenção básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo serviços essenciais como consultas, vacinas, curativos e ações de educação em saúde, contribuindo para a prevenção de doenças e a redução da demanda por atendimentos hospitalares.