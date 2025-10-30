WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Folha Popular
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Sala
Niederle
Império
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Geral

IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção

Corpos de sessenta pessoas foram liberados para sepultamento

30/10/2025 19h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro identificou 100 dos 121 mortos na Operação Contenção . Todos os corpos passaram pela necropsia, que é o exame detalhado que revela a causa e as circunstâncias da morte, mas os laudos só devem ser divulgados em um prazo de 10 a 15 dias úteis.

Os corpos de sessenta pessoas foram liberados para sepultamento. As informações foram divulgadas por deputados federais e estaduais que fizeram uma diligência no IML da capital na tarde desta quinta-feira.

Os deputados cobraram a divulgação de uma listagem com os nomes de todos os mortos já identificados, mas de acordo com o deputado federal Henrique Vieira, a direção do IML disse que isso cabe à Secretaria de Polícia Civil:

“Se já tem um número de identificados e um número de liberados, por que isso ainda não é público? A única conclusão é que o Secretário de Polícia Civil ainda não autorizou”

A deputada federal Talíria Petroni complementou: “E eles justificaram também que a operação foi parte de uma investigação e por isso eles não podem identificar os mortos. O que mostra que eles já têm uma pré-caracterização de quem são esses mortos, de que há o envolvimento deles em algum crime”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A reportagem procurou a Polícia Civil para confirmar o número de corpos identificados e a ausência de uma listagem pública, mas ainda não recebeu resposta.

A comitiva de parlamentares também cobrou que os familiares possam ver os corpos antes do recolhimento pelas funerárias, como explicou a deputada federal Jandira Feghali.

“O que mais nos chamou a atenção foi a história de um casal que teve o filho decapitado, cuja cabeça foi encontrada em cima de uma árvore e eles não estavam conseguindo entrar para reconhecer o corpo. Isso é um direito constitucional. O argumento dito é que o problema é de espaço físico e que a perícia é técnica, e que a identificação é por papiloscopia, por DNA ou por radiografia ortodôntica e a família só vai ver quando sair no caixão. Mas nós apelamos porque a dor das famílias é muito grande”

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação
Projetos do Judiciário foram votados nesta tarde no Plenário da ALRSCréditos: Raquel Sanches DICOM TJRS Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

APPATA
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Império
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Seco
APPATA
Sala
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Seco
Fitness
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Império
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados