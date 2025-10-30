WhatsApp

Derrubadas

Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas

Carga de cigarros estrangeiros foi encontrada em uma caminhonete F-1000 no interior do município

30/10/2025 19h42
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na tarde de quinta-feira, 30, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizaram a apreensão de uma grande carga de cigarros de origem estrangeira no interior do município de Derrubadas.

Durante a ação, foram localizados e apreendidos 24.839 maços de cigarros, que estavam carregados em um veículo F-1000.

Não houve presos durante a ocorrência. O material e o veículo foram apreendidos e encaminhados à disposição da Justiça.

O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 209.578,00, conforme avaliação da Brigada Militar.

Comunicação Social 7ºBPM

