O autor do crime, de 28 anos, confessou a autoria.

A Polícia Civil prendeu, em Tenente Portela, na tarde da terça-feira, 8, o indivíduo suspeito do homicídio ocorrido na noite de sábado, 5 de outubro, na localidade de Alto Alegre. A vítima, Sérgio Chielle, tinha 54 anos.

