Secretaria da Saúde recebe novo veículo para reforçar atendimentos

Em agosto deste ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Derrubadas recebeu um importante reforço para o atendimento à população: o veículo Spin AT LTZ 2024/2025, com capacidade para sete lugares. O valor total da aquisição foi de R$ 142.500,00, dos quais R$ 53.584,74 vieram de uma emenda impositiva dos Progressistas de Derrubadas.

O veículo tem sido fundamental para otimizar o transporte de pacientes e profissionais de saúde desde que começou a ser utilizado, oferecendo mais conforto e segurança nos deslocamentos, especialmente para as áreas mais afastadas do município.

O secretário da saúde, Ângelo Oliveira na ocasião da entrega em agosto, destacou a relevância dessa conquista. "Estamos muito satisfeitos com esse novo veículo, que já está fortalecendo nossas ações, proporcionando transporte seguro e adequado para os pacientes”, afirma o secretário.