Brigada Militar realiza prisões e apreensões e Polícia Civil prende duas pessoas

Miraguaí – Na madrugada de domingo, 6, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), durante ações da Operação Fronteira Noroeste Segura II - Eleições, prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em Miraguaí.

A prisão foi realizada após informações de disparos de arma de fogo em via pública. A guarnição realizou diligências e localizou a motocicleta informada, logrando êxito na abordagem.

Durante a ação foi encontrada uma espingarda calibre 12 e um revólver, além de cartuchos calibre 12 e calibre .38, um coldre, uma cartucheira, uma quantia em dinheiro e um smartphone.

O material foi apreendido e o indivíduo foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia (DP) para registro do flagrante.

Microrregião - A Brigada Militar (BM) reforçou o policiamento no domingo das eleições, 6, buscando garantir a segurança para o pleito nos Municípios de abrangência da 101ª Zona Eleitoral. Durante o horário de votação, a BM registrou ocorrências como transporte de eleitores e propaganda eleitoral irregular.

Encerradas as votações, os policiais militares continuaram nas ruas para garantir comemorações pacíficas.

Tenente Portela - Na tarde de quinta feira, 10, a Polícia Civil (PC) prendeu um indivíduo de 20 anos de idade.

O rapaz havia sido liberado do Presídio no dia 25 de setembro, onde estava preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio. Ele estava em liberdade, mas com restrições, como não sair de casa no período noturno.

Além de não cumprir as restrições determinadas pelo Poder Judiciário (PJ), ele teria agredido a ex-namorada com golpes de facão, na noite de domingo, 6, horário em que deveria estar em casa.

O PJ foi comunicado e nova prisão preventiva foi decretada, e cumprida pelos agentes da Delegacia de Polícia (DP) de Tenente Portela.

Tenente Portela - A PC prendeu, na tarde de terça-feira, 8, o indivíduo suspeito do homicídio ocorrido na noite de sábado, 5, na localidade de Alto Alegre.

O homem, de 28 anos de idade, apresentou-se na Delegacia de Polícia e confessou a autoria do crime. Após o seu interrogatório, como já havia sido decretada sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário, ele foi conduzido ao Presidio Estadual de Três Passos.

A vítima, Sérgio Chielle, tinha 54 anos.

Com informações da Polícia Civil e do 7ºBPM