BM realiza ações de conscientização sobre o “Mês Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher”

Dia 10 de outubro é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, que tem como objetivo incentivar uma reflexão sobre os casos de violência contra a mulher e sobre o que tem sido feito para combater esse problema.

Durante este mês, policiais militares do 7°BPM realizam ações de conscientização referente ao tema nos municípios de abrangência do batalhão.

Em várias cidades já foram realizadas reuniões e prestados esclarecimentos sobre as ações preventivas e outras providências que prevê a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Nos locais visitados foi disponibilizado um banner da Brigada Militar com informações sobre a patrulha Maria da Penha e a atuação policial frente à temática em pauta.

Comunicação Social 7°BPM