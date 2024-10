Projeto criminaliza comportamento que incite maus-tratos a animais

“A apologia aos maus-tratos aos animais representa uma ameaça ao avanço da consciência sobre a importância de respeitar e proteger os seres vivos que compartilham conosco o planeta”, avalia o deputado Bruno Ganem (Pode-SP), autor do projeto.

Se o conteúdo não for removido, as empresas responderão solidariamente pelo crime de maus-tratos.

O Projeto de Lei 3789/23 insere na Lei de Crimes Ambientais a apologia a maus-tratos aos animais, com pena prevista de detenção de três meses a um ano mais multa.

