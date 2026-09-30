Recapeamento da Praça do Chalé avança com ajustes na drenagem

O recapeamento no entorno da Praça Tenente Paiva, conhecida como Praça do Chalé, segue em andamento em Tenente Portela. Durante a execução dos trabalhos, porém, a equipe identificou problemas em uma antiga tubulação de drenagem que precisam ser solucionados antes da continuidade do pavimento em um dos trechos.

A informação foi detalhada pela secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala, em entrevista à Rádio Província FM. Segundo ela, a estrutura utilizada para captar a água acumulada junto ao meio-fio está obstruída e não apresenta uma saída adequada.

Para identificar a localização e as condições da tubulação, será necessário realizar uma abertura no trecho que segue em direção à delegacia. A partir da avaliação, poderá ser definida a substituição da estrutura por uma tubulação com maior capacidade de escoamento.

A medida busca evitar novos problemas de drenagem depois da conclusão do recapeamento. Conforme a secretária, o novo pavimento pode alterar o direcionamento da água e aumentar a demanda sobre a estrutura existente.

Enquanto essa etapa é analisada, os serviços de recapeamento devem prosseguir em outros pontos. A equipe trabalha no lado da praça que passa pela região do Sicredi e do Banco do Brasil, com previsão de avanço até a área próxima à Itapema.

Durante as intervenções, também foram retiradas árvores da espécie ligustro que estavam no passeio ao redor da praça. Conforme Salete, as raízes estavam expostas e poderiam comprometer o novo pavimento.

A retirada também ampliou a abertura do espaço, favorecendo a circulação de ar e a entrada de luz. A Prefeitura pretende manter a praça em condições de utilização pela comunidade durante o período de obras.

Como o projeto definitivo de revitalização ainda está em elaboração, estão previstas medidas provisórias no local, como a colocação de brita e a recuperação dos passeios.

A reforma completa da Praça Tenente Paiva será realizada posteriormente. Segundo Salete Sala, o projeto ainda está sendo elaborado, com expectativa de que as obras de revitalização tenham início até o final deste ano.

Até a execução da nova etapa, a Administração Municipal pretende manter o espaço organizado e disponível para a população, enquanto os trabalhos de infraestrutura no entorno avançam.

Folha Popular: Com informações do Jornal Província.