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Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre

Reunião realizada na segunda-feira (28) apresentou investimentos de R$ 3,24 milhões na saúde entre maio e agosto

30/09/2026 13h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

O Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha realizou reunião na segunda-feira (28) para tratar de demandas relacionadas ao setor e analisar a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026, que corresponde aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Durante o encontro, foram apresentados os recursos aplicados na área da saúde no período. Do total, R$ 2.325.643,78 foram provenientes do município, R$ 291.987,57 do Governo do Estado e R$ 623.401,89 da União.

Somados, os investimentos chegaram a R$ 3.241.033,24 no segundo quadrimestre. Conforme os dados apresentados na reunião, o valor corresponde a 22,87% da receita do município de Vista Gaúcha.

Participaram da reunião o prefeito Locatelli, o vice-prefeito André, o secretário municipal da Saúde, Ivaír Gonçalves Vieira, conhecido como Mano, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Olímpio Dornelles, além dos demais integrantes do conselho, representantes de comunidades e entidades do município.

Além da apreciação da prestação de contas, os participantes discutiram demandas relacionadas à saúde municipal. O conselho acompanha a aplicação dos recursos e as ações desenvolvidas na área, contribuindo para o controle social das políticas públicas de saúde.

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