Brigada Militar efetua prisão de homem em Tenente Portela

No domingo, 13, aproximadamente, às 00h20min, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 24 anos, na Av. Itapiranga, Centro. Em seu desfavor, havia um mandado de prisão preventivo expedido pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela por crimes previsto na Lei Maria da Penha. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.