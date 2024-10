Projeto prioriza mulheres na concessão da Bolsa-Atleta

Próximos passos O projeto de lei tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; do Esporte; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Segundo ela, isso deve-se ao fato de que o esporte é um ambiente predominantemente masculino e "exige que as mulheres se adaptem a uma perspectiva criada para o sexo oposto”.

“A percepção é de que as mulheres são menos incentivadas a ingressar no esporte de alto rendimento, enquanto os homens se beneficiam de uma cultura que incentiva amplamente a prática esportiva”, afirma a deputada.

A autora do projeto, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), afirma que, apesar de o esporte feminino ter evoluído bastante nas últimas décadas, ainda são nítidas as desigualdades entre homens e mulheres.

O Projeto de Lei 3285/24 prioriza as mulheres na concessão da Bolsa-Atleta. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta altera a Lei Geral do Esporte .

