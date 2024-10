Comissão aprova emenda do Senado a projeto que autoriza hortas comunitárias em terrenos da União

Próximos passos A emenda do Senado será analisada agora pelas comissões de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, será votada pelo Plenário.

A cessão dos imóveis se dará em ato da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que poderá, a qualquer momento, retomar o uso do imóvel.

Parecer favorável A emenda do Senado recebeu parecer favorável do relator, deputado João Daniel (PT-SE). Segundo ele, a proposta busca inserir socialmente pequenos agricultores, sem criar entraves burocráticos que dificultem a permissão de uso para a prática de agricultura orgânica em hortas comunitárias e produção de mudas.

O Projeto de Lei 2100/19 (antigo PL 4578/16) foi aprovado pela Câmara em 2019 e, no Senado, recebeu emenda detalhando que os terrenos poderão ser cedidos por cinco anos, prorrogáveis, de forma gratuita e sem licitação.

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou emenda do Senado ao projeto que autoriza a União a ceder terrenos de sua propriedade para implantar hortas comunitárias e para produzir mudas destinadas ao paisagismo urbano.

