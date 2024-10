Charge, caricatura e grafite agora são reconhecidos como cultura brasileira

"Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as culturas se misturam e influenciam mutuamente, é essencial que o Brasil reconheça e celebre suas próprias manifestações culturais, que não apenas refletem ricos aspectos da realidade brasileira, mas também contribuem para a formação de uma sociedade mais crítica, criativa e engajada"..

A proposta ( PL 24/2020 ), originária da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito (PT-CE), relatora na Comissão de Educação (CE), onde o projeto foi aprovado em votação final em setembro . O relatório, lido pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), destaca a importância do reconhecimento dessas manifestações.

As expressões artísticas da charge, caricatura, cartum e grafite passaram a ser reconhecidas como cultura oficial do Brasil. A Lei 14.996, de 2024 , sancionada na terça-feira (15) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quarta-feira (16). A nova legislação garante a livre expressão dessas formas de arte e estabelece a promoção e a preservação pelo poder público.

