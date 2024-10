Comissão aprova redução de pontos na CNH após seis meses sem novas infrações de trânsito

O relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), defendeu a aprovação do projeto . “A medida contribuirá para estimular comportamentos mais responsáveis no trânsito, reduzindo o número de vítimas em nossas vias”, afirmou.

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (16) o Projeto de Lei 3412/23 , que prevê redução de 1/3 nos pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) caso o condutor não cometa novas infrações no período de seis meses. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro .

