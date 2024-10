Reunião define diretrizes para ampliação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha

Na terça-feira, 15, a Administração Municipal de Vista Gaúcha esteve reunida com os fiscais sanitários da 2ª Coordenadoria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, em reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal, para discutir o projeto de ampliação e adequação do Hospital Municipal.

O encontro contou com a presença do prefeito municipal, Claudemir José Locatelli; do vice-prefeito, André Danette; dos fiscais sanitários da Coordenadoria da Saúde Dionei Vargas e Maria Cristina; do secretário da Saúde, Ivair Gonçalves Vieira; além de representantes da diretoria do hospital, do setor de engenharia e servidores públicos.

Durante a reunião foram abordados temas como o início das obras, orientações pertinentes ao projeto e outros assuntos relevantes. A ampliação contará com um investimento inicial de R$ 1,3 milhão, recursos provenientes do Programa Avançar do Governo do Estado, com a contrapartida do município.

O projeto, que já recebeu a aprovação da Secretaria Estadual da Saúde, atende a todas as exigências necessárias para o funcionamento adequado do hospital, visando melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos à população de Vista Gaúcha.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso em promover melhorias na saúde local, garantindo um atendimento mais eficiente e de qualidade.