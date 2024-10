Pronto atendimento do Hospital Unimed atenderá somente urgência e emergência no próximo domingo, 20

O Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS atenderá somente casos de urgência e emergência, neste domingo, 20 de outubro, das

7h às 13h, devido à obra de adequação no sistema de climatização. Recomenda-se que o serviço seja procurado somente em situações

realmente necessárias. Neste período, a entrada para atendimento ocorre pelo Centro de Diagnóstico por Imagem.

Todas as medidas para garantir atendimento seguro aos pacientes estão sendo adotadas. “Estamos aplicando melhorias na estrutura de

nosso complexo hospitalar, necessárias para uma entrega qualificada aos nossos clientes. Atendimentos de urgência e emergência continuarão sendo atendidos com o todo cuidado e dedicação da equipe, no entanto, destacamos que poderá ocorrer algum desconforto com relação ao barulho no local em razão da obra. Por isso, solicitamos e, antecipadamente, agradecemos a compreensão de nossos clientes”, reforça o diretor de Serviços Próprios, médico Alexandre Vaz.

No período da tarde o fluxo de atendimento deverá estar normalizado. A entrada de ambulâncias e casos graves segue mantida pela porta de Emergência, com acesso pela rua lateral do Hospital Unimed.

