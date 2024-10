AAdministração Municipal de Vista Gaúcha, sob a liderança do prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, e do vice-prefeito André Danette, lançou um ambicioso programa com 24 ações que serão desenvolvidas até o dia 9 de maio de 2025.

Em reunião realizada no gabinete do prefeito, na terça-feira, 15, com o secretariado, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Valdir

Inácio Raff aelli, líder do governo municipal na Câmara de Vereadores, e a vereadora Marinês Locatelli da Silva, o prefeito destacou a importância dessas iniciativas, que visam beneficiar diretamente os munícipes e refletem a confiança depositada em sua gestão, evidenciada pelo expressivo apoio de 82,21% dos votos válidos na última eleição.

Locatelli ressaltou que, ao contrário de muitos municípios que se restringem a ações básicas após as eleições, Vista Gaúcha optou por investir de forma significativa em projetos que demonstram um compromisso real com o desenvolvimento da comunidade. Esse entusiasmo, de acordo com o gestor, é impulsionado pela confi ança da população, que acredita na gestão de Locatelli e André.

Entre as ações programadas estão:

- Adequação e ampliação do Hospital Municipal;

- Construção do Centro Municipal de Convivência;

- Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Mazetti;

- Aquisição de duas retroescavadeiras novas;

- Recebimento de uma retroescavadeira nova;

- Aquisição de duas enfardadeiras;

- Aquisição de três veículos para a Secretaria Municipal da Saúde;

- Aquisição de uma van para a Secretaria Municipal de Educação;

- Aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal da Agropecuária;

- Aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social;

- Aquisição de equipamentos para patrulha agrícola (distribuidor de esterco líquido, distribuidor calcáreo, plataforma de silagem área total e

roçadeira);

- Substituição da grama sintética junto à quadra da sorela;

- Remodelação da frente do Ginásio Municipal de Esportes;

- Manutenção e pintura completa da Praça do Chafariz, no Distrito de Bom Plano;

- Entrega de espaço e salas no térreo do Auditório Municipal;

- Construção de vários micro açudes;

- Substituição de tubos e galerias (25 locais) na área rural do município;

- Colocação de grama sintética na Praça Municipal e creche;

- Entrega do entreposto de mel;

- Adequação e disponibilização de espaço para academia;

- Remodelação do pórtico de entrada da cidade;

- Recuperação asfáltica das ruas Professora Sueli, Valeriano Mantelli, parte da Rua Guarita e parte da Rua Primeiro de Maio.

- Liberação de recursos a cinco empresas através do Prodem;

- Aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde.

“Com um investimento inicial superior a R$ 7.540.000,00, essa tomada de decisão administrativa reafirma o compromisso da Administração Municipal com os munícipes vistagauchenses, melhorando a qualidade de vida e as condições de trabalho da nossa gente. Esse momento

histórico que Vista Gaúcha está passando, reflete uma gestão baseada com a realidade vivenciada pela municipalidade no que diz respeito à saúde financeira vivida pela gestão municipal, como um todo”, afirma o prefeito