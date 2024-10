Governo do Estado investirá cerca de R$ 1,4 milhão em hospital de Garibaldi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassará cerca de R$ 1,4 milhão para o Hospital Beneficente São Pedro, de Garibaldi. O recurso é proveniente do Programa Avançar, que qualifica a rede hospitalar gaúcha com investimentos em obras e para compra de equipamentos.

Dois convênios foram assinadoscom a entidadenesta quinta-feira (17/10). O primeiro, no valor de R$ 536.581,12, tem como objeto a reforma de uma área de 532 metros quadrados, que hoje abriga salas administrativas e será convertida em recepção do novo centro cirúrgico, do centro de hemodinâmica e da endoscopia. O segundo convênio, de R$ 862.829,20, é destinado à compra de móveis para as novas áreas do hospital, incluindo 22 camas hospitalares elétricas. O investimento total é de R$ 1.399.410,32.

“O Hospital São Pedro é uma referência na prestação de serviços e em inovação”, afirmou a titular da SES, Arita Bergmann, que assinou os convênios. Arita também destacou os auxílios estaduais para a instituição: R$ 7 milhões para obras e equipamentos, por meio do Programa Avançar, e outros R$ 6 milhões anuais para custeio, através do Programa Assistir.

O Hospital Beneficente São Pedro atende a população de 45 municípios, a maioria da Serra, contando com 85 leitos, sendo 51 deles pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “É um orgulho para nós colaborarmos com a saúde de Garibaldi e da região e, para isso, temos contado com o apoio do Estado”, ressaltou o presidente da instituição, Adorino Martinazzo.