Tenente Portela terá um Centro Dia para Atendimento de Pessoas Idosas

O município de Tenente Portela foi contemplado pelo Governo do Estado no programa de implantação de Centros Dia para Pessoas Idosas, na modalidade obra de construção. A iniciativa, que visa fortalecer a rede de apoio aos idosos, resultará na construção de uma nova estrutura voltada ao atendimento especializado para essa faixa etária.

O Centro Dia é um espaço público que oferece cuidados e acompanhamento diário a pessoas idosas, proporcionando atividades de convivência, reabilitação e atenção integral durante o dia, permitindo que elas permaneçam em suas comunidades e com suas famílias. O projeto de construção em Tenente Portela reforça o compromisso da gestão municipal em promover políticas públicas inclusivas e que atendam

às necessidades da população idosa.

O prefeito Rosemar Sala comemorou a contemplação do município e destacou a importância desse novo centro para a cidade: “Estamos muito

felizes com a inclusão de Tenente Portela no programa. Agradecemos também o apoio dos servidores que se empenharam na construção do projeto. O Centro Dia será um espaço fundamental para garantir um atendimento digno e especializado aos nossos idosos, oferecendo

conforto, cuidados e uma rede de apoio tanto para eles quanto para suas famílias.”

O projeto, que será executado com recursos do governo estadual, prevê a construção de um espaço moderno e acessível, com áreas de convivência, salas para atividades terapêuticas e recreativas, além de atendimento médico e multiprofissional. A previsão é que a obra tenha início no próximo ano, após os trâmites de licitação e contratação da empresa responsável pela execução.

Com a implantação do Centro Dia, Tenente Portela reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos idosos, fortalecendo a rede de serviços socioassistenciais no município.