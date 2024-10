Polícia intensifica ações na região Celeiro

Tenente Portela - Na manhã de quinta-feira, 17, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão em flagrante de um homem de 37 anos, no setor Três Soitas, Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela.

Após informações de que um homem havia sido detido pela liderança indígena, sob a alegação de que ele teria agredido sua companheira, os policiais deslocaram até o local e em averiguação ao veículo do indivíduo foram localizados três tijolos de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 3kg.

O homem foi preso pelos crimes cometidos e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Após os procedimentos necessários, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Tenente Portela - APolícia Civil (PC) de Tenente Portela investiga o homicídio de um indígena, ocorrido na localidade de Km 10, na Terra Indígena Guarita.

A vítima foi identifi cada como Antônio Péngu Sales e tinha 58 anos de idade.

O homem foi atacado e morto com golpes de arma branca na manhã de sábado, 12. Devido à gravidade dos ferimentos, Antônio foi a óbito na tarde de quarta-feira, 16, no Hospital Santo Antônio.

A Polícia Civil identificou um adolescente de 17 anos de idade envolvido no homicídio, contudo a investigação continua para verificar se houve a participação de maiores de idade e para apurar a motivação do crime.

Tenente Portela - No domingo, 13, por volta da meia-noite, uma guarnição policial da Brigada Militar (BM) efetuou a prisão de um homem, de 24 anos, na Av. Itapiranga.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela por crime previsto na Lei Maria da Penha.

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e depois encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde ficará à disposição da Justiça.

Três Passos - A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades da Argentina, extraditou, na terça-feira, 15, um brasileiro procurado pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo, para responder pelo crime de tráfico internacional de armas, acessórios e munições. O extraditando ainda

possuía outros dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

No início de 2024, no município de Três Passos, a Brigada Militar e a Polícia Civil realizaram a prisão em flagrante de uma argentina que ingressou clandestinamente no Brasil com 8 pistolas calibre 9mm (armas de fogo), 14 carregadores (acessórios para arma de fogo) e 840

munições calibre 9mm, sem autorização da autoridade competente (Exército Brasileiro).

A partir das investigações realizadas pela Polícia Federal, demonstrou-se que o extraditando era o responsável pela importação ilícita dos materiais bélicos apreendidos no flagrante, sendo deferida sua prisão preventiva pela Justiça Federal.

Ele foi preso na Argentina após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da Interpol. Desde então, permaneceu detido no país vizinho, até a conclusão do processo de extradição.

O preso foi entregue pela Interpol à Polícia Federal na fronteira entre Porto Xavier/BR e San Javier/ARG, sendo encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Informações da Polícia Federal

Três Passos - Na manhã de segunda-feira, 14, policiais militares da Força Tática do 7°BPM, durante Ações do Plano Tático Operacional, prenderam um homem por tráfico de entorpecentes em Três Passos.

Durante a ação foram localizadas e apreendidas 67 pedras de crack, embaladas em papel alumínio e prontas para venda, além de um smartphone e R$ 10.

O indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Vista Gaúcha - Na quarta-feira, 16, por volta das 19h, uma guarnição policial da Brigada Militar efetuou a prisão de um homem de 34 anos, na localidade de Linha Bonita, interior do município de Vista Gaúcha.

Em seu desfavor, havia um mandado de prisão por condenação criminal expedido pela Vara Judicial da Comarca de Tenente Portela pelo crime de estupro.

O homem foi apresentado na Delegaciade Polícia e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde iniciará o cumprimento da pena de 13 anos de prisão em regime fechado.