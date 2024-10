Com recursos do Estado, Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, vai realizar radiocirurgias pelo SUS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e a direção do Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, firmaram convênio nesta sexta-feira (18/10) para repassar R$ 3 milhões à instituição. Os valores são destinados para um pacote de atualização do acelerador linear, equipamento de radioterapia utilizado no tratamento de câncer. Os recursos fazem parte do programa Avançar Mais e vão possibilitar a realização de radiocirurgias no local pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A agenda da titular da SES, Arita Bergmann, na cidade do Vale do Rio Pardo contou ainda com visitas ao Hospital Santa Cruz do Sul, onde conheceu o espaço da futura Unidade de Terapia Intensiva do local, e ao Hospital Beneficente Monte Alverne, que terá a implantação de um ambulatório de dermatologia.

No Hospital Ana Nery, será comprado um novo software para o aparelho de radioterapia que já está em uso no centro de oncologia, assim como a instalação de incrementos físicos, principalmente a implantação de três braços robóticos, que produzirão em tempo real imagens do tratamento. A aquisição possibilitará a realização de tratamentos de radioterapia de alta complexidade, mais seguros e precisos, além das radiocirurgias, técnica de tratamento de tumores com dose única ou de curta duração de radiação.

“Um paciente que faz tratamento radioterápico precisa de 25 a 35 dias de tratamento em média. Com a radiocirurgia estereotáxica (uma forma de radioterapia de alta precisão que não envolve incisão ou anestesia geral), é possível fazer um tratamento de dois a cinco dias”, explicou o diretor médico do hospital, Luiz Alberto Hauth, durante a cerimônia. Tumores muito frequentes, como o de próstata, poderão ser tratados com altas taxas de cura e menos efeitos adversos.

Outro ganho é que as radiocirurgias poderão ser realizadas no local, evitando o deslocamento dos pacientes até Porto Alegre, a 150 quilômetros. Um trajeto que leva em média duas horas. A expectativa é de que, quando os novos equipamentos estiverem em funcionamento, o hospital se torne referência em radiocirurgias para o SUS nas regiões Central, Sul e Sudoeste do Estado.

Serviço pioneiro

“Santa Cruz terá o primeiro serviço de radiocirurgia no interior do Estado”, disse a secretária da Saúde. Na cerimônia de assinatura do convênio, ela ressaltou a qualidade do atendimento na unidade. “O Hospital Ana Nery hoje está entre os principais hospitais do Brasil. Esse crescimento assistencial, a forma de fazer gestão, a seriedade, o acolhimento e o carinho são o testemunho da evolução e do crescimento dessa instituição”, ressaltou.

Também presente à cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, destacou a importância do investimento. “Quando se traz para cá um convênio que vai oferecer muitas possibilidades de melhoria no atendimento ao câncer, com certeza, muitas vidas serão salvas”, disse.

O evento teve ainda o depoimento da paciente Bernadete Althaus, que faz tratamento de um câncer de pele no Ana Nery desde 2019. “Já estou há cinco anos e três meses me tratando. É muito importante para os pacientes todo e qualquer investimento na área. Os pacientes da oncologia agradecem.”

Também participaram da cerimônia a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, e outras autoridades da região.

Nova UTI e ambulatório de dermatologia

Após a assinatura do convênio, Arita visitou a futura unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica, a UTI neonatal e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (Ucinco) do Hospital Santa Cruz do Sul, também no município, ampliadas e equipadas com R$ 3 milhões em recursos do programa Avançar.

Com o investimento, serão abertos mais dois leitos na UTI pediátrica, passando para quatro no total. A UTI neonatal também ganhou dois novos leitos, passando para dez, oito deles atendendo a pacientes do SUS. A Ucinco manteve os dez leitos anteriormente disponíveis.

Na parte da tarde, ainda em Santa Cruz do Sul, a secretária participou da assinatura de uma portaria para a implantação do ambulatório de Dermatologia do Hospital Beneficente Monte Alverne, no distrito de mesmo nome, que receberá um incentivo financeiro do programa Assistir para os atendimentos.