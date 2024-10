Foi cancelado debate que Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragens promoveria amanhã sobre o andamento e atual estágio da repactuação do acordo judicial referente ao rompimento da barragem em Mariana (MG).

